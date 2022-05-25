108 бусин, или В мурманской религиозной организации «Общество сознания Кришны» состоялась традиционная служба Àрати

Индийская культура находится у северян прямо под боком - на территории Больничного городка. Здесь обосновалась местная религиозная организация «Общество сознания Кришны». Вот так по соседству, но независимо друг от друга, лечат тело и душу.

Парамананда-дас, руководитель мурманской религиозной организации «Общество сознания Кришны»: «Приходят все, уйти могут все, мы никого не держим. Наша задача просто познакомить людей с этим знанием с этой культурой».

Восточная атрибутика, знакомая многим по фильмам Болливуда, здесь переплетается с привычным для жителей России бытом. Сложно представить, чтобы в жарком климате использовали обогреватели. Глава местной религиозной организации носит современные очки, да и на руке у Парамананда-даса часы. Но это не несёт смысла в отличии от деревянных четок из ста восьми бусин. Это число имеет особый смысл и значение для индийцев, как и все воплощения божества.

Парамананда-дас, руководитель мурманской религиозной организации «Общество сознания Кришны»: «Три слова всего «Харе Кришна Рама» и сама мантра звучит как «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама. Рама Рама Харе Харе и на каждой бусине мы вот так и повторяем. И, когда мы, так сказать, один круг делаем, мы на счётчике бусинку передвигаем на один круг».

До начала пандемии община устраивала и громко отмечала ряд больших праздников в центре города. Но пандемия эти инициативы перечеркнул, так что колесницу Ратха ятра давно не видели в Мурманске.

Но в Мурманской религиозной организации не унывают, COVID рано или поздно стане историей, а музыка, песни на санскрите и танцы сопровождают эту индийскую религию даже в будни.