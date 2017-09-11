108 приветствий Солнцу посвятили выздоровлению Машеньки Пазыч

Постоянной героине сюжетов «Арктик-ТВ» Машеньке Пазыч вновь требуется помощь мурманчан. Ей предстоит преодолеть две сложные и дорогостоящие операции, которые дадут возможность ребёнку стоять, а в будущем и ходить. Сбор средств начался с благотворительной йоги. 108 кругов Сурья Намаскар, а в народе - 108 приветствий Солнцу. Такая необычная уличная практика прошла в Мурманске.

Занятия йогой очень благотворно влияют на организм человека. Для кого-то это хорошая физическая нагрузка, а для кто-то и более глубокий смысл, образ жизни. А вот у собравшихся в мурманской Долине Уюта, главная цель - помочь Машеньке Пазыч, которая готовится к очередным сложным операциям.

- Сегодня мы пригласили тех, кто увлекается йогой. Может быть, нас сегодня будет не очень много, но наше сообщество с каждым разом всё увеличивается и увеличивается, - говорит Юлия Иванова, инструктор по универсальной йоге. – А это важно для того, чтобы в процессе практики посвятить весь объем этой энергии, которую мы наполним, на выздоровление одному замечательному человечку, за которым мы давно следим, Маше Пазыч.

Среди участников практики есть и новички, и заядлые любители йоги. В день благотворительной акции их общение с Солнцем не было односторонним. Оно ярко светило весь день, словно одобряя тех, кто вышел заниматься йогой.

-Это и для здоровья полезно, и сточки зрения благотворительности, хотелось бы помочь Маше Пазыч, - говорит Ольга Лушева, участник благотворительной йоги.

- Я всегда стараюсь помогать, когда вижу, что дети болеют, - говорит Ольга Тяпушкина, участник благотворительной йоги.

А неповторимую атмосферу акции создал музыкальный дуэт «Атма».

На всю практику уходит около полутора часов. Помочь Маше собравшиеся могли не только пожеланиями здоровья и концентрацией внутренней энергии, но и деньгами, так как во время мероприятия был организован сбор средств. Следующая акция в поддержку Маши – «Миллион мелочью». Она пройдёт 24 сентября в торговом центре «Мурманск Молл». С пользой избавиться от накопившихся монет из кошельков и копилок сможет каждый. Собранные деньги пойдут на лечение ребёнка. А в начале октября волонтеры проведут в Мурманске благотворительную ярмарку.