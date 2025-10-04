109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития109 лет Мурманску: праздничные спортивные мероприятия собрали мурманчан на территории Семёновского озера
109 лет: от Всемирного дня туризма и Международного дня музыки подошли к Дню города Мурманска

Центральный банк России в этом году отмечает 165-летие. Место, куда не так просто попасть в обычное время, было доступно для всех желающих в рамках Дня открытых дверей.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Константин Масловец, начальник отдела Управления ГО ГУ МЧС России по Мурманской области, и Сергей Штольдер, заведующий рентген-эндоваскулярной хирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Отряд боевых кораблей Северного флота завершил выполнение военно-патриотических мероприятий на Таймыре. Они были посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Исторический для гаджиевцев день - Герою Советского Союза Магомету Гаджиеву установили бюст в городе морской доблести. О том, как шла подготовка к открытию памятника, кто присутствовал на церемонии, расскажем в сюжете.

Хоккейный клуб «Арктика» начинает новый спортивный сезон. И уже состоялась презентация нового состава игроков и тренеров. Подробнее о том, кто же теперь надежда мурманского хоккея, смотрите прямо сейчас.

Мурманским пенсионерам рассказали о том, как правильно реагировать на мошеннические звонки, что, например, говорить позвонившему фейковому «майору полиции». Лекцию-диалог мурманчанам провёл дипломированный юрист и прокурор в отставке Алексей Круглин и IT-специалист по кибербезопасности Борис Тугеев.

В Мурманске Всемирный день туризма отметили масштабным обсуждением проектов. А глава области подписал трёхстороннее соглашение на реконструкцию гостиницы «Шахтёр» на Пушкинской улице в Мурманске.

Гиды, отельеры и все причастные к индустрии гостеприимства встретили свой профессиональный праздник на большой выставке «Мурманск тревел маркет», которая развернулась в одном из торговых центров города.

В рамках «Арктического диалога» мурманские студенты встретились с президентом одной из крупнейших гостиничных компаний России.

Ради нашей безопасности на дорогах столицы Заполярья сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды. В одном из них приняла участие корреспондент «Арктик-ТВ» Ксения Зубкова.

В Мурманске наградили лауреатов конкурса рисунков «Я люблю мой город». Скоро рисунок юной художницы-победителя украсит центр столицы Заполярья.

В преддверии Дня города в Первомайском округе Мурманска официально открыли локацию «Чистый ручей». Это место давно полюбилось северянам. Теперь отдыхать здесь станет комфортней. Подробности в сюжете Олеси Кривенко.

В Мурманской областной филармонии отметили Международный день музыки. В профессиональный праздник музыканты в обновленном составе сыграли нетленные произведения Баха и Вивальди.

