«10песенчемпионов» - северяне своим творчеством поддержали российских спортсменов в Токио

Барабанная школа «Drum Tam Tam» из Мурманска и Анастасия Павлова из г. Полярные Зори приняли участие во всероссийском музыкальном флешмобе «10песенчемпионов» в поддержку российских спортсменов, участников летних олимпийских игр в Токио. Вместе с певцами и музыкальными коллективами из других городов России они исполнили песню Басты «Сансара».

Проект «10песенчемпионов» — инициатива Ассоциации студенческих спортивных клубов России, которую поддержали тысячи жителей нашей страны. Создано 10 видеороликов, в которых болельщики всей России исполняют любимые песни наших олимпийцев.

Олимпиада в Токио состоялась в режиме пандемийных ограничений. У болельщиков не было возможности приехать и поддержать с трибун сборную своей страны. Так же в одном из последних видео артисты исполнили Гимн России, в съёмках этого ролика приняли участие и талантливые жители Мурманской области - это Анастасия Павлова из г. Полярные Зори и ансамбль эстрадной песни «Тоника» из ЗАТО г.Североморск.