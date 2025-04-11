11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, или Самый главный в жизни день Екатерины Свирьковой, ветерана, узницы концлагеря

Журналисты «Арктик-ТВ познакомились с ветераном труда Екатериной Ивановной Свирьковой 1939 года рождения, которая была малолетней узницей в концлагере. Она многое помнит и рассказала об этом юному корреспонденту Роману Згазинскому.

Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, содержалось в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах 18 миллионов человек.

Для нашей страны, прошедшей сквозь народное горе и скорбь Великой Отечественной, память о тех годах священна. Их осталось немного – узников нацистских гетто, спецпоселений.

Журналисты «Арктик-ТВ познакомились с ветераном труда Екатериной Ивановной Свирьковой 1939 года рождения, которая была малолетней узницей в концлагере. Она многое помнит и рассказала об этом юному корреспонденту Роману Згазинскому.

- Подходя к дому Екатерины Ивановны, я ещё не знал, какой болью будут пропитаны её рассказы о военном детстве. И, честно скажу, не был к этому готов. После расстрела отца в деревне Ужа Брянской области её вместе с мамой и братом немцы хотели убить на глазах у односельчан. Но потом угнали в литовский концлагерь. Там она видела смерть, увечья, голодала, страдала от холода, болезней и унижений со стороны оккупантов все 4 года, пока не закончилась война.

Начало Вашей жизни пришлось на очень тяжёлые годы. Это самые страшные воспоминания. Но мы о них, молодое поколение, должны знать. Поэтому расскажите, что помните.

Екатерина Свирькова, ветеран, узница концлагеря: «…И этот полицай говорит: «А он в поле раздаёт пшеницу». Едуть в поле. Забирают папу моего. Ведуть его. …И его расстреливают в деревне. И немец говорит: «Альт! И киндеров надо расстрелять». А народ собрался в деревне, бегут все: «Ивана Григорьевича, нашего председателя сельского совета, расстреляли. И детей. И идёт немец: «Так! Пух их!» Так народ кричал: «Не надо стрелять! Они не виноваты! Они не виноваты!»

- Не виноваты?

- И ещё вторую семью взяли – мальчика 10 лет, женщину. И ещё. В общем, три семьи. …И побросали нас, как котят несчастных, в чём мы были одевши. Ни хлебушка, ничего нет. Куда нас везут, мы не знали. И в брезентовую машину кинули нас и везли. Как везли – это мама всё рассказывает. Везли нас, везли. Привезли, где расформировывать, куда.

В Германию мы не попадаем – мы маленькие. Мне три года, брату пять лет. Вторая семья – мальчику десять лет – эту в Германию отправляют. А девочка восемь лет остаётся с нами в Литве. Так мы в Литве пробыли. Да.

Много народу было, очень много. Казарма большая была. Пол был цементный.

…Мы спали все рядом на цементе. Вот эти умирают, женщины вытаскивают, которых умерших. Немец так: «Вы пойдёте на работу. Вы – так: голодный карантин – 15 дней». Ничего нам не дать!».

Я, конечно, маленькая была. Мама говорила: «Ты губки только кусала». Брат Коля вот тут на руке высосал себе, чтоб водичка какая-нибудь бы. Потом немка приходит и говорит: «Ну что же?». А мама говорит ей: «Ну дети умирают. Всё!». И тогда так она принесла водички, и вот нам только по губам немножко ложечкой повела водой. И вот мы 15 дней голодного карантина провели.

А потом уже, когда стали работать родители наши у немцев, стирали там и всё. А немец нас выпустит с казармы, как в детском садике дети. Столько нас было детей. Выпустит – и мы бегаем. А был забор высокий такой, штыковой. И яма была, яма. Ну, и кто, ребята же – под яму туда. А литовцы продавали. помидоры, огурцы плохие. И мы выбежим – нам плохие кинут. Но мы хоть гнилое что-нибудь возьмём. А я самая последняя тут вот в этой толпе бегала. И мне штык воткнулся прямо сюда. Я закричала, стала плакать. А брат подходит: «Не плачь! Немец сейчас услышит! Нас заберут сейчас! Не плачь». Взял мне песком, взял и песку и насыпал мне на эту рану. Но всё-таки нам помидорка досталася гнилая… А мы разделили всё, кто разделял, и вернулися опять же в казарму.

И вот мы были в казарме. Этот момент мы пережили очень тяжело. Очень тяжёлые эти годы войны. Но вот война кончается уже. Немец и говорит нам, что нет, ещё не кончается. Немец и говорит нам: «Так, на расстрел будете! Идите (на маму говорит). Так (на несколько женщин), идите ямы копайте – на себя, на дочь, на сына и на себя». Лопату дали. …А был такой овраг, такой, как яма. Там евреи, цыгане. Мамы копают. Там родители наши копают.

А евреев, цыган в эту яму живых бросали, даже закапывали живых. Как они кричали! Мама говорит, мы копаем яму, а нам говорит: «Не то яму копать, не то кричать». …Едет немец. Этот ходит, который на расстрел, ходит. Едет немец на мотоцикле: «Альт! Альт! Пух, пух, пух! Война в обед, война кончилась. Альт! Вылазьте с ямы». И вот мы осталися живы.

Роман Згазинский:

- Когда наши войска освобождали соседние страны, фашисты хотели, чтобы советские узницы уехали в Германию. Призывали русских женщин отказаться от Родины. Но они не отказались.

Екатерина Свирькова, ветеран, узница концлагеря: «Немец и говорит: «Альт! Россия, к нам поедемте - в Германию. Вы в России умрёте!» А все, которые женщины, все стояли: «Нет, мы не поедем! Мы поедем в Россию. И мы в России должны быть, умереть».

Роман Згазинский:

- Как жила Екатерина Ивановна после войны? Ей повезло – семью не угнали в Германию, с мамой и братом не разлучили. Они вернулись к себе на родину. А там не было даже дома – всё разрушено, сожжено. Пришлось всё восстанавливать с нуля, налаживать быт. Дети всегда помогали родителям – перетаскивали брёвна, ходили по дрова, драли лыко, собирали бересклет и другие лесные ягоды, грибы.

Екатерина Свирькова, ветеран, узница концлагеря: «Пошла я побираться с братом. Брат стоит позади, говорит, а ты иди, Кать, иди. А я иду в каждый дом: «Подарите милостинку, дайте кусочек хлебушка!». Я вынесу, брат меня ждёт. Мы этот кусочек разделим с ним и съедим. И пойдём. Вот так и прошло наше детство, нехорошее.

Мы ходили с братом в лес. Лозу. Лоза такая – лапти плели раньше с этой лозы. А с коры. Драли кору с дерева. Комары! Оводни нас! А мы дерём. Он дерёт, а я с болота ношу. Вынесем, свяжем в пучок… И насобирали много с ним, наверно. …Мы несколько дней ходили».

Фотографий времён войны и послевоенного детства, конечно, не было. Не об этом думали люди. Все старались выжить и ждали наших. Прихода освободительной Красной Армии. А после привыкали к другой – спокойной жизни в родной стране.

И сейчас, когда получена ещё одна медаль к 80-летию Великой Победы, Екатерина Ивановна ждёт с нетерпением праздника 9 Мая. Для неё – несовершеннолетней узницы, выжившей в лагере смерти, этот день – самый главный в жизни. Она с гордостью выйдет с мурманчанами на парад, пройдёт в строю Бессмертного полка и будет отмечать юбилей Победы «со слезами на глазах», с радостью глядя в мирное небо.