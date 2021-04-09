11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Это таинственный и кошмарный недуг, от которого нет спасения.

Паркинсон — одна из самых страшных фамилий, которые можно услышать в кабинете у невролога. Её носил английский врач, который подробно описал загадочную болезнь. Самый известный её симптом – дрожь во всем теле – в четверти случаев отсутствует. Но есть и другие признаки, по которым можно определить начинающийся недуг.

Иван Джулай, заведующий неврологическим отделением МОКБ им. П.А. Баяндина: «Первые признаки, чтобы заподозрить, это нарушение обоняния, склонность к запорам, нарушение сна. И если такие симптомы появляются у человека, он должен обратиться к врачам».

А ещё движения у больных замедляются, становятся скованными, сильно напрягаются мышцы и появляется апатия. Всё это напоминает обыкновенную старость, поэтому заподозрить болезнь у пожилых пациентов становится трудно, хотя именно у них Паркинсона обнаруживают чаще всего. Тем не менее, среди людей помоложе он тоже встречается.

Иван Джулай, заведующий неврологическим отделением МОКБ им. П.А. Баяндина: «Больше болеют люди пожилого возраста, но в последние годы все болезни помолодели, в том числе и болезнь Паркинсона. И пациенты где-то от 40 до 60 лет составляют 33% больных болезнью Паркинсона».

Распознать болезнь можно не только по симптомам, но и благодаря диагностике. Аппарат МРТ показывает изменения в мозгу человека, которые помогают врачам поставить правильный диагноз.

Наталья Волкова, врач кабинета МРТ МОКБ им. П.А. Баяндина: «Это видно только на аппаратах высокого разрешения - от полутора до трёх Тесла. Пациенты у нас не всегда хорошо лежат на обследовании, потому что особенность нашего аппарата – это то, что исследование длительное. И пациент должен длительно неподвижно лежать, а при болезни Паркинсона это, конечно, трудно».

Если диагноз все же подтвердится, то за пациентом начинает наблюдать специализированный врач – паркинсонолог. По словам специалистов, на сегодняшний день лечение заболевания достаточно эффективно, если принимать препараты, которые можно получить бесплатно по федеральной льготе.