11 августа строители России отмечают свой профессиональный праздник

В преддверии Дня строителей в Мурманской области наградили самых выдающихся и отличившихся людей, работающих в этой сфере.

Награды отличившимся специалистам в сфере градостроительства в канун профессионального праздника вручила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Спасибо за этот труд и за то, что для нас строительная отрасль является приоритетной. И это не просто слова, это на самом деле так, не говоря уже о тех объёмах, которые выполнены вами за последние пять лет. Более 60 миллиардов было направлено на создание и реконструкцию разного рода объектов».

Первый заместитель губернатора отметила, что, несмотря на то что строительная сфера в регионе долгое время была фактичекски заморожена, власти Мурманской области намерены её возродить, сейчас в столице Заполярья и многих ЗАТО можно наблюдать башенные краны, возводящие новые здания.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «Существенные усилия делаются, довольно большой объём вкладывается в капитальное строительство, в капитальные ремонты, в реконструкции, что в какой-то степени уже позволило перезапустить отрасль строительства. Появились так долго ожидаемые башенные краны в городе, объекты вводятся, вводятся каждый год. В этом году ещё несколько объектов ожидаем к вводу, в том числе и жилых домов, что являлось наиболее проблемной и острой точкой для нашего региона».

Кроме того, северяне работают не только на Кольском полуострове, но и за его пределами. Власти Мурманской области помогают налаживать жизнь в Приморске Запорожской области.

Владимир Астрашевский, директор строительной компании: «Там, понимаете, сейчас Советский Союз в плане ремонтов. А то, что сейчас у нас делается, это огромный контраст. Естественно, люди очень рады и встречают это с теплом и более стали открыты».

Что касается Заполярья, то сейчас ремонтные работы подходят к завершению и некоторые объекты сданы раньше сроков. Все это для того, чтобы к 1 сентября дети могли пойти в школы и детские сады, а также в культурно-досуговые центры. Кроме того, летний период – время для проведения капитальных ремонтов домов.

Юлия Барсукова, генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта: «Сейчас у нас самый интенсивный период работы. Как вы могли заметить, у нас ремонтируются фасады, крыши, работы идут в полном объёме. Так как у нас остался всего лишь месяц на выполнение капитального ремонта систем отопления, то мы усилили свои работы, поэтому мы работаем не только снаружи, но и ребята у нас работают в квартирах, внутри помещений».

Сейчас в Мурманской области ведут строительные работы на 102 объектах, а за двухлетний период на строительство в Кольском Заполярье выделено около 30 миллиардов рублей.