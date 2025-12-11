11 декабря – День борьбы с бронхиальной астмой

О статистике заболевания, причинах её развития у северян и советах по предотвращению корреспонденту «Арктик-ТВ» Валерии Беловой рассказала врач Мурманской областной больницы.

Бронхиальная астма – распространенное заболевание, затрагивающее людей абсолютно любого возраста. Например, у детей чаще всего она наблюдается среди мужского пола. При воздействии факторов окружающей среды болезнь нередко распространяется и на женское население в возрасте 50 и более лет.

Дарья Гаврилина, врач-пульмонолог Мурманской областной больницы: «Мы живём в Мурманской области, в такой среде, где у нас много заводов, на которых трудятся люди. Они воздействуют. Внешние факторы воздействия -пыль, разные химические вещества. Приобретённой бронхиальной астмой чаще всего болеют люди, которые работают у нас на заводах. Они обследуются у нас в отделении. Терапия такая же, как и у аллергической астмы, препаратами снимается воспаление».

В группе риска также находятся люди с ожирением. У них астма поддается лечению тяжелее, она менее чувствительна к лекарственным аппаратам, поэтому пациенту необходимо контролировать свой вес.

Предотвратить возникновение заболевания невозможно, так как оно имеет наследственный характер, но в силах человека сделать всё, чтобы на ранней стадии выявить астму, так как при вовремя назначенном лечении можно предотвратить тяжёлые последствия.

Дарья Гаврилина, врач-пульмонолог Мурманской областной больницы: «Нужно следить за возникновением симптомов. Например, приступ удушья. Мамы должны обращать внимание на то, есть ли у их ребенка какие-то атопические заболевания. Если есть, то нужно обратиться к пульмонологу».

Под каждого пациента подбирают индивидуальную терапию. Врач учитывает форму, степень тяжести патологии, индивидуальные особенности пациента и наличие сопутствующих заболеваний.