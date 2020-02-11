11 февраля исполнилось 58 лет троллейбусному движению в Мурманске

За эти годы предприятие серьёзно модернизировалось, в том числе увеличился штат сотрудников, без которых перевозка пассажиров не была бы возможна. И сегодня Евгений Никора и Андрей Сысоев поздравили их со столь важной датой.

Марс Абдуллович Садердинов проработал на мурманском троллейбусе 51 год. Он был в первой группе водителей электротранспорта нашего города. Тогда, вспоминает ветеран, его маршрут был короткий – от улицы Карла-Либкнехта до областной больницы. Он с детства мечтал быть шофером и его мечта сбылась.

Марс Садердинов, почётный водитель троллейбуса города Мурманска: «Я выбрал эту профессию с малых лет. Сначала меня сильно тянулось за руль. Помню, когда в эвакуации мы были, мама привезла мне игрушечный автомобиль, после чего я всё думаю, что буду водителем. Мне так хотелось работать за рулём».

Многие из сотрудников отдали большую часть жизни этой работе. И те, кто трудится здесь сейчас, замечают разницу, как изменился «Электротранспорт». Такой путь развития прошёл за эти годы. Техника стала сложней, но мощней и эффективней.

В честь дня рождения ветеранов и действующих сотрудников предприятия пригласили на большой праздник. Поздравить их пришли главы города Андрей Сысоев и Евгений Никора. Однако, помимо чествования в зале, высокопоставленные гости прошли с экскурсией по всему депо. Увидели комнаты отдыха и релаксации для сотрудников, спортзал, осмотрели ремонтные цеха и оценили новый транспорт.

Ежегодно предприятие перевозит около 45 миллионов пассажиров в год. А за 58 лет городским транспортом воспользовались более 3 миллиардов 245 миллионов пассажиров. И эта огромная цифра каждый день увеличивается. Совсем скоро АО «Электротранспорт» поздравил юбилейного 3-миллирдно 250-миллионого пассажира.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Эта цифра в ближайшие два дня будет достигнута. Это очень здорово. Мы не ожидали, что это так быстро будет».

День 58-летия мурманского троллейбуса праздничный не только для сотрудников, но и для пассажиров, так как без них не было бы этой городской истории, которая создается каждый день каждым из нас.