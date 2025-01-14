11 команд из Мурманской области участвуют в международном фестивале КиВиН в Сочи

В нём участвуют порядка 500 команд со всей России.

В этом году наш регион представляют команды «Эффект Доплера», «ИЗИ», «Заполярье», «Канат», «В каждом из нас», «Шпроты», «Сборная медицинских работников», «Купите КилоВатт», «ОЛКОН», «И смех, и грех» и «Пара Клуб «Заполярный».

Участники отмечают, что главное на фестивале – общение и возможность работать вместе. Это бесценный опыт для молодых людей.

В рамках большого праздника юмора запланированы лекции и практические занятия, где спикерами станут профессионалы.

Результаты фестиваля и состав участников главных лиг КВН объявят 24 января.