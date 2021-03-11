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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.21 19:30

11 марта отмечается Всемирный день водопровода

11 марта во всем мире отмечают День водопровода. Гениальное изобретение было придумано задолго до сантехники и ванной комнаты. Этот мартовский день обведён красным кружочком в календаре у любого сантехника: и водопроводчика, и монтажника, и проектировщика отопительных, канализационных и систем водоснабжения.

Компания «Мурманскводоканал» к празднику имеет самое непосредственное отношение. Контроль качества подаваемой потребителю воды - одна из основных задач ресурсоснабжающей организации. В ближайшем будущем предприятие планирует перейти на автоматический контроль воды с момента её забора из природных источников до подачи в трубы, ведущие к домам горожан.

Современные системы позволят оценивать состав воды бесперебойно, регулируя все необходимые параметры. А это значит, что качество воды будет только лучше.

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