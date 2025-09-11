11 сентября в России отмечают День трезвости

Праздник не только привлекает внимание к проблеме алкоголизма, но и напоминает, как важно вести здоровый образ жизни и вовремя отказаться от вредных привычек.

К Всероссийскому дню трезвости областной медицинский центр развернули на железнодорожном вокзале Мурманска пункт. Здесь северяне могли узнать у специалистов, чем опасен алкоголь.

Сергей Колосов, главный врач Мурманского областного наркологического диспансера: «Приём алкоголя может навредить не только в виде зависимости от алкоголя».

Употребление алкоголя чревато целым спектром заболеваний, в том числе неизлечимых. И даже, если вы не злоупотребляете спиртным, необходимо проверять здоровье минимум раз в год.

Кристине Саргсян, врач-эпидемиолог Мурманского областного медицинского центра: «Любой половой контакт должен быть защищенным средствами защиты».

Во время этой акции каждый желающий мог измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, пройти анонимное экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С.

Валерия Хорина, специалист по связям с общественностью Центра общественного здоровья и медицинской профилактики: «Мы не забываем, что любую болезнь легче предотвратить».

В поддержку праздника 11 сентября в Мурманской области не продаётся алкоголь. Такие меры лишний раз призваны напомнить северянам о том, как важно беречь своё здоровье.