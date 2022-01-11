11 января день рождения празднует телеведущий, журналист и шоумен Андрей Малахов

Российская телезвезда отмечает юбилей – 50 лет.

Андрей Малахов родился и вырос в Апатитах. За годы работы журналистом стал одним из самых известных людей в этой сфере в России. За его плечами ведение десятков популярных программ и ток-шоу. Малахов обладатель двух статуэток ТЭФИ и бронзового Орфея, а также у него есть множество фэшн-премий.

Его чувству стиля могут позавидовать многие. Но, несмотря на яркий образ и популярность, он остается примерным мужем и отцом. Свой день рождения он традиционно любит праздновать в кругу семьи.

А ещё очень важно, что Андрей Малахов, несмотря на большой успех, не забывает и про родной край. Он регулярно приезжает в Апатиты и помогает развивать город, где родился и вырос. Делать его комфортней, краше и современней. За это северяне и любят телеведущего. Даже прописка у журналиста все эти годы остаётся апатитской.

Кстати, помимо личного юбилея Андрей Малахов в этом году празднует и 30-летие профессиональной деятельности на телевидении.