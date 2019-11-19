110 борцов вышли на ковёр

В физкультурно-оздоровительном комплексе г. Колы состоялся открытый турнир по боевому самбо на призы начальника УФСИН. В схватках приняли участие 8 команд из Мурманской области. В соревнованиях в общей сложности приняли участие 110 борцов.

Напряженное соперничество длилось на протяжении нескольких часов. В результате упорной борьбы в командном первенстве лучшей стала сборная спортклуба «Норд-Русич». «Серебро» - у хозяев ковра, самбистов спортивной школы Кольского района, «бронза» - у сборной мурманской спортивной школы № 19.

Всех триумфаторов и призёров соревнований наградили медалями и дипломами.

Турнир по боевому самбо на призы начальника УФСИН стал постоянным в областной линейке соревнований по единоборствам.