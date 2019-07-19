110 километров на велосипеде

В субботу стартует самый северный в мире веломарафон «Муста-Тунтури». Один из самых зрелищных этапов ежегодного кубка веломарафонов Мурманской области проходит в уникальном природном и историческом месте.

Полуостров Средний – природный парк и самая северная точка фронта Второй мировой войны. Маршрут марафона проходит вдоль реки Титовка, через хребет Муста-Тунтури, вдоль побережья - через перевал и обратно. Это сложная трасса протяженностью 110 километров с перепадами высот, каменистыми грядами и бродами. Есть на веломарафоне и дистанции-спутники для новичков и любителей – 25 и 50 км.

Марафон проводится ежегодно с 2014 года. В прошлом году в нём приняли участие более 100 спортсменов из разных городов России. Старт соревнований 20 июля в 11 часов утра.