110 км в Печенгском районе для ста велосипедистов

23 июля на территории Печенгского округа, на полуострове Средний пройдёт чемпионат Мурманской области по велосипедному спорту. Участники будут соревноваться в дисциплинах «маунтинбайк» и «кросс-кантри».

23 июля на территории Печенгского округа, на полуострове Средний пройдёт чемпионат Мурманской области по велосипедному спорту. Участники будут соревноваться в дисциплинах «маунтинбайк» и «кросс-кантри».

Более ста велосипедистов из Мурманской, Московской, и Ленинградской областей, Петрозаводска и Республики Беларусь проверят себя на веломарафоне. Основная дистанция – 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами. Это настоящее испытание для опытных спортсменов.

Дистанция-спутник – на 55 км – включает в себя восхождение на перевал Муста-Тунтури. А после спуска с перевала – разворот на финиш.

25 км – дистанция для любителей и начинающих велосипедистов вдоль реки Титовка до начала перевала, места под названием «Пьяный ручей».

Хребет Муста-Тунтури – самая северная точка фронта Великой Отечественной войны на полуострове Средний, уникальный природный заповедник и традиционное место проведения веломарафона.