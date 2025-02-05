110 лет со дня образования отмечают подразделения боевой подготовки Росгвардии

В настоящее время важнейшим направлением развития войск национальной гвардии остаётся совершенствование системы подготовки личного состава на основе практического опыта специальной военной операции.

В Управлении по Мурманской области, Морском отряде и отдельном батальоне Северо-Западного округа модернизируют учебные площадки и войсковые стрельбища, с учётом современных требований расширяется система подготовки специалистов.

За минувший год прошли профессиональное обучение и повысили свою квалификацию более 100 росгвардейцев, в том числе по новым специальностям – оператор противотанкового ракетного комплекса, оператор беспилотных летательных аппаратов, стрелок-наводчик.

В настоящее время важнейшим направлением развития войск национальной гвардии остаётся совершенствование системы подготовки личного состава на основе практического опыта специальной военной операции.