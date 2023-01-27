11:2! ХК «Арктика» установил личный рекорд в одном из матчей против хоккейного клуба «Брянск»

Мурманские хоккеисты забили 11 шайб, противник смог ответить только двумя.

Основное время первой игры с ХК «Брянск» завершилось со счётом 2:2. Овертайм также не выявил победителя, но исход в пользу заполярной команды решила серия буллитов.

Во втором матче наши хоккеисты не оставили сопернику шансов: «Артика» победила с разгромным счётом 11:2. После такого успеха команда закрепилась на 8 месте Западной конференции Первенства НМХЛ, дающем право выхода в плей-офф.