119 конкурсных предложений поступило от желающих благоустроить мурманскую Долину Уюта119 конкурсных предложений поступило от желающих благоустроить мурманскую Долину Уюта

Победителем международного конкурса по благоустройству Долины Уюта в Мурманске стал российский архитектор из Санкт-Петербурга Валерий Васильев. Творческое соревнование было организованно правительством Мурманской области совместно с региональным Центром городского развития.

Конкурс на разработку архитектурной концепции развития парковой зоны, расположенной по границам улиц Ломоносова и Морской, Лыжного проезда и Кольского проспекта в Мурманске, был объявлен в мае. За это время профессиональные команды в области архитектуры, проектирования и мастер-планирования, а также студенты со всего мира подготовили и прислали на рассмотрение жюри различные проекты. Всего поступило 119 конкурсных предложений от участников из России и других стран.

По итогам международного конкурса определены победители и призёры. Так, в категории «Профессионалы» лучшим признан архитектор Валерий Васильев. В категории «Студенты» первое место присвоено молодым архитекторам из университета Лос-Андеса (Колумбия). Общий призовой фонд конкурса по благоустройству Долины Уюта составил почти 6 млн рублей.