12 августа отмечали Всемирный день молодёжи

Мурманстат решил подсчитать, сколько представителей этой возрастной группы сейчас проживает в регионе, чем они занимаются.

На начало 2020 года в Мурманской области проживали около 114 тысяч человек в возрасте от 16 до 29 лет. Из них 65,5 тысячи девушки и всего 48 с половиной тысяч - юноши. Стоит отметить, что доля молодых людей в общей численности населения области снижается.

В 2019 году каждый пятый представитель молодёжи получал высшее и среднее образование. По данным переписи населения 2010 года, девушки оказались более образованными, чем юноши. Их было около 44% с высшим и средним образованием против 28% парней.

Специалисты статистического ведомства отмечают, что молодёжь у нас в регионе трудолюбивая. В 2019 году почти 84% юношей и 67% девушек от 20 до 29 лет работали. А вот вступление в брак и рождение детей молодые семьи отодвигают на «потом», предпочитая сначала получить образование и карьеру. Средний возраст матери при рождении первого ребёнка в 2019 году составил 29 лет.