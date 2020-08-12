12 августа в России отмечают День Военно-воздушных сил

Так получилось, что день гибели экипажа подводной лодки «Курск» совпадает и с одним из профессиональных военных праздников – Днём ВВС.

Памятный день был впервые установлен указом Бориса Ельцина, президента РФ, от 29 августа 1997 года. Дата празднования выбрана в связи с тем, что 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года все вопросы воздухоплавания в армии были сосредоточены в Главном управлении Генерального штаба и вводилось штатное расписание воздухоплавательной части этого управления.

В настоящее время ВВС в составе Воздушно-космических сил на высоком профессиональном уровне обеспечивают безопасность страны, осваивают новые образцы вооружения и военной техники, выполняют задачи по борьбе с мировым терроризмом в Сирийской Арабской Республике. Авиация палубная и берегового базирования входит в состав Северного флота.