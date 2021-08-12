12 августа в России отмечают День Военно-воздушных сил! ВВС есть и в составе Северного флота

После 2015 года ВВС и ПВО Северного флота переформированы в 45-ю армию ВВС и ПВО. Помимо лётных частей в структуру 45-й армии вошли зенитно-ракетные и радиотехнические части.

Для выполнения поставленных задач существует сеть аэродромов с необходимой инфраструктурой, летательные аппараты различных типов и классов, личный состав. Из всех флотов России только авиация Северного имеет самолёты корабельного базирования, приписанные к авианосцу «Кузнецов».

Впрочем, пока крейсер находится на модернизации и совсем уж ближайшее время полёты с его палубы в ряд ли будут выполняться.

Используют на флоте не только истребители, многоцелевые и противолодочные самолёты, но и вертолёты К-27, которые выполняют широкий спектр задач в Арктике, в том числе по поиску субмарин. Зачастую лётчикам приходится работать в сложных метеоусловиях, условиях ограниченной видимости, совершая полёты на северными морями.