12 декабря 12 мурманским школьникам вручили паспорта

В честь Дня Конституции в торжественной обстановке 12 мурманских подростков получили свои первые паспорта. Документ им выдал начальник управления по вопросам миграции.

12 декабря 12 мурманских школьников официально стали взрослыми. В День Конституции первый самый важный документ российского гражданина – паспорт – им вручили в торжественной обстановке из рук начальника управления по вопросам миграции Бориса Макаревича.

- Периодически мы такие мероприятия проводим. Я думаю, что оно детям, запомниться на всю жизнь. И это хорошо, - отмечает Борис Макаревич, начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Мурманской области.

В Мурманске никакого специального отбора ребят не проводилось, действовали в порядке очереди. На вручение пригласили тех, у кого выдача документа была назначена на 12 декабря. Однако, к удивлению многих, явились не все. Зато присутствующие очень рады, ребят буквально переполняет гордость и чувство патриотизма.

- Я очень счастлив, что я сегодня оказался здесь, - говорит Михаил Филипченко, молодой мурманчанин. - Для меня это было очень неожиданно. Я хочу быть достойным гражданином нашей великой страны и прожить достойную жизнь.

Вместе с первым паспортом молодёжь получает памятные подарки и напутствия. Торжественное мероприятие должно запомниться им надолго. Не стоит забывать и о том, что взрослая жизнь даёт не только права, но и обязанности. Теперь за свои поступки они отвечают сами.