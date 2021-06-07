12 июня городское предприятие-перевозчик устроит выставку новой техники и даст возможность мурманчанам почувствовать себя водителем

«Электротранспорт» презентует новый автобус и троллейбус выпуска 2021 года. Также будут работать различные выставки, а специалисты расскажут о профессиях, востребованных на предприятии.

В рамках встречи мурманчане смогут почувствовать себя водителями общественного транспорта. Им разрешат посидеть за рулём, сфотографироваться и увидеть панораму города с места водителя. Те, кто проникнется шоферской романтикой, смогут записаться в группы подготовки.