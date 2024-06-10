12 июня у «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге состоится мультиформатный фестиваль в честь Дня России

Мурманчане тоже могут принять в нём участие. Гостей ждёт насыщенная программа с участием известных артистов и блогеров продюсерского центра «Инсайт Люди», того самого, в котором состоят популярные мурманские инфлюенсеры.

Организатором фестиваля выступает «Газпром-Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром».

Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Поэтому мультиформатный фестиваль проведут под названием «Сплетенные воедино». На главной сцене выступят Олег Газманов, Полина Гагарина, Niletto, Сергей Жуков с финалистами «Новой Фабрики звезд», а также артисты продюсерского центра «Инсайт Люди» Radio Tapok, Анатолий Цой, VAVAN и Amirchik.

Весь день для гостей будут работать разнообразные площадки от популярного видеохостинга и приложения вертикальных видео, до онлайн-кинотеатра и блогеров «Инсайт Люди». Участники познакомятся и пообщаются со знаменитыми людьми.

Главной спортивной зоной праздника станет площадка бойцовской лиги «Наше дело». На ней проведут международный турнир с участием спортсменов мирового уровня, Кубок Мира по пауэрлифтингу, эстафеты силачей.

На территории у «Газпром Арены» расположится и ретро-шатёр от негосударственного института развития «Иннопрактика» и «Нового Русского Цирка».

Кроме того, гости, увлекающиеся наукой и искусством, смогут посетить видеостудию «Новые лица», а молодёжное сообщество «ВЫЗОВ» представит креативную зону. Одним из самых вкусных пространств станет гастрофестиваль «Кухни народов России», где, конечно, можно будет попробовать нашу любимую арктическую кухню.

Вход на праздник бесплатный, главное, при себе иметь хорошее настроение.