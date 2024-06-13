12 июня в Мурманской областной Думе 14-летним подросткам вручили основной и важный документ – паспорт Российской Федерации

Теперь, у них появились новые права, обязанности и, конечно, возможности. В добрый путь!

Торжественное вручение паспортов юным мурманчанам состоялось в День России. Региональное отделение «Движение Первых» предложило провести событие в стенах Мурманской областной Думы. Именно здесь ребята и получили свой первый документ.

Никита Тихомиров, заместитель председателя регионального совета «Движение Первых» Мурманской области: «Движение Первых» в Мурманской области уже больше года реализует программу «Мы граждане России». Она нацелена на то, чтобы ребята получали паспорт в торжественной обстановке. Если раньше эта акция проводилась два раза в год, то сейчас наша задача охватить как можно больше юных ребят и в торжественной обстановке вручить им первый документ, удостоверяющий их личность гражданина Российской Федерации».

В большом зале заседаний регионального парламента четырнадцатилетних школьников поздравили представители Думы, УМВД по Мурманской области и члены общественной организации «Движение первых».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Пожелаем им хранить те великие традиции, которые заложены нашими предшественниками. У нашей России хорошее прошлое и есть прекрасное будущее впереди, наша страна развивается, и они должны свою тоже лепту внести в развитие нашей страны – учиться, трудиться на благо родной России».

Поддержать ребят в этот день пришли и их родители. Неизвестно, кто больше волновался до и во время церемонии, сами школьники или их мамы с папами.

Игорь Вдовытченко, родитель «Сегодня у меня здесь дочь, ей 14 лет. Александра специально подгадывали к этому знаменательному дню, чтобы именно у ребёнка запомнился этот момент, а церемония получения основного документа гражданина России осталась в памяти надолго и у нас, и, самое главное, у ребёнка».

Получение паспорта можно назвать новым этапом в жизни каждого из ребят, символом принадлежности к своей родной стране, к её народу и культуре.

Степан Зарубин, получающий паспорт/участник события, ученик школы №44: «Получение паспорта – это очень ответственно. Помимо того, что мне наступило 14 лет, у меня начинается уголовная ответственность, конечно же и в принципе, ответственность. Становлюсь более старшим. Появляется больше прав. Можно уже работать, к примеру».

Пожелаем успехов школьникам, пусть они с гордостью носят свой первый взрослый документ, удостоверяющий их личность.