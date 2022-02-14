12-летнюю девочку нашли в школьной раздевалке в луже крови

Девочку-подростка обнаружили в луже крови в школьной раздевалке. Инцидент произошёл в общеобразовательной школе №43 города Мурманска.

По словам бабушки пострадавшей школьницы, её увезли в реанимацию. Медики диагностировали у девочки закрытую травму головы. Родные считают, что её могли толкнуть другие ученицы, из-за чего она упала и ударилась головой.

Лишь спустя два дня на официальном сайте администрации города Мурманска прокомментировали случившееся. У руководства школы другая версия - девочка сама внезапно потеряла сознание и упала, ударившись головой о пол. В момент происшествия школьница была вместе с одноклассницами. Директор образовательного учреждения срочно вызвал скорую помощь, поставила в известность маму ребёнка.

Родные пострадавшей ищут видеозапись момента трагедии, которую мог сделать кто-то из детей.

Бабушка пострадавшей школьницы: «Это был буллинг. Мне тяжело сейчас говорить, потому что моя внучка в опасности, администрация школы должна понести как можно серьёзное наказание».