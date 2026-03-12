12 марта сотрудники уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник

Они не только обеспечивают надёжную изоляцию тех, кто преступил закон, но и вносят вклад в процесс исправления, ресоциализации, охраны правопорядка и безопасности граждан. И даже, несмотря на столь ответственную службу, эти люди находят место в жизни для творчества.

Песни о Родине, патриотизме и, конечно, о любви исполняет рок-бэнд под названием «Музыкальный рубеж». Его образовали в 2016 году, чтобы поздравить женщин-коллег с 8 Марта. И ребята получили столько положительных отзывов, что поняли - надо продолжать творить. Сейчас в группе 4 человека, трое являются действующими сотрудниками УИС.

Например, фронтмен и автор песен Леонид Корякин служит заместителем начальника центра инженерно-технического обеспечения и вооружения УФСИН России по Мурманской области.

Леонид Корякин, заместитель начальника ЦИТОВ УФСИН России по Мурманской области, автор песен, фронтмен группы «Музыкальный рубеж»: «Также в мои обязанности входит воспитательная работа с личным составом учреждения, кадровая. Пересечения с ансамблем есть, потому что по средством ансамбля мы можем доносить то, что УФСИН прекрасная организация, в ней можно и нужно служить. Нужно поступать в наши ведомственные вузы. В том числе, этот инструмент пиара, помогает в работе».

Совмещать серьёзную работу и музыку бывает непросто, ведь в сутках всего 24 часа. Однако, желание творить всегда перевешивает.

Леонид Корякин, заместитель начальника ЦИТОВ УФСИН России по Мурманской области, автор песен, фронтмен группы «Музыкальный рубеж»: «Хочется своим личным примером показывать, что не надо сидеть на месте. Есть свободная минута – надо заниматься чем-то: спорт, футбол, музыка. Всегда надо чем-то заниматься. Если сесть и сидеть, то считай, что жизнь потеряна».

В желании и стремлении самореализации Леонида поддерживает семья, которая, кстати, у мужчины многодетная. Его чада не просто любят слушать репетиции папы, но даже пытаются включатся в этот процесс.

Леонид Корякин, заместитель начальника ЦИТОВ УФСИН России по Мурманской области, автор песен, фронтмен группы «Музыкальный рубеж»: «И на концерты приходят, слушают. Гордятся группой и мной. Среднему ребенку сейчас 8 лет, он говорит: «Папа, научи меня играть на гитаре. Какая-то цель достигнута, что он не просто сидит в телефоне, а взял гитару в руки – инструмент живой и пытается что-то играть».

Несмотря на то, что «Музыкальный рубеж» молодая рок-группа, парни успели доказать серьёзность намерений. Они выпустили клип на песню «Героем надо быть», с которой победили на конкурсе «Россия – это мы» крупного российского фестиваля «Воздух Карелии». Трек сейчас считается их главным хитом. Также они выступали на городских мероприятиях, исполняли свои композиции в ДНР и ЛНР.

Несмотря на то, что почти все члены группы служат в УФСИН, среди них есть молодое дарование, которое пока ещё учится в лицее №2. Это Макар Богач, он барабанщик «Музыкального рубежа».

Макар Богач, барабанщик группы «Музыкальный рубеж»: «Папа играет с вокалистом Леонидом Корякиным в футбол в одной команде. И вокалист предложил мне прийти на прослушивание, поиграть и, если понравится, остаться. Я выучил партии композиций, тогда было песен семь. Показал себя и меня приняли, я теперь играю».

16-летний Макар признаётся, что каждый член рок-банды вносит вклад в развитие ансамбля. Всё по-честному и без дедовщины. Но что может быть круче для молодого человека, помимо выступлений на больших и крутых площадках? Конечно, внимание, особенно от девушек.

Макар Богач, барабанщик группы «Музыкальный рубеж»: «После «Воздуха Карелии» я расписывался, автографов десять, наверное, дал. На жилетке, на футболке, на карточках тоже расписывался. Подходили, просили автографы».

«Музыкальный рубеж» - коллектив, который не просто играет музыку, но и строит большие планы. Рассказывать об этом они не любят, чтобы не спугнуть удачу, но кое-чем поделились.

Например, есть большое желание однажды выступить в Кремле. Остаётся надеяться, что следующий сюжет про них может быть именно по этому поводу.