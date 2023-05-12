12 мая отмечается Международный день медицинской сестры

В Мурманске впервые прошло праздничное мероприятие в честь этой даты. В Мурманске в канун профессионального праздника наградили отличившихся медсестёр. К слову, в регионе трудятся на благо пациентов 6600 сотрудников со средним медицинским образованием.

Татьяна Мельникова, главная медицинская сестра Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Я считаю, что медицинская сестра и средний медицинский персонал – это главная профессия в медицине, потому что мы больше всего времени проводим с пациентом. У нас очень много задач».

Награды в этот день получили и победители профессионального конкурса. Нагрудный знак «За верность профессии» от Ассоциации медицинских сестёр России был вручён 10 особенно-отличившимся сотрудницам лечебных учреждений региона.

Ольга Скочилова, старшая медицинская сестра централизованного стерилизационного отделения Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Очень благодарна нашей медицинской сестре и президенту Ассоциации сестёр Татьяне Евгеньевне Мельниковой за то, что нас пригласили и отметили. Я получила нагрудный знак за преемственность профессии от Ассоциации медицинских сестёр России».

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области-министр здравоохранения Мурманской области: «Если смотреть эволюцию отношения к работникам со средним образованием медицинским, то их роль и значение в организации процесса помощи с каждым годом всё выше и выше».

Сестринский труд тяжёлый, но благородный. Такие праздники позволяют медсестрам почувствовать себя ещё более нужными.