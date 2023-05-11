Большинство северян предпочитают хранить и копить деньги в национальной валютеВ Мурманской области повысили размер компенсации аренды жилья медработникам
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.23 19:30

12 мая отмечают Международный день медицинской сестры

А в столице Мурманской области уже начинают чествовать лучших работников.

В областной больнице работают почти 600 медицинских сестер! Это рекордный для нашей области показатель. Трудолюбивые женщины каждый день стараются создавать для пациентов комфортные условия.

Татьяна Мельникова, главная медицинская сестра МОКБ им. П.А. Баяндина: «Если брать врачебный персонал - сестринский и младший, то медицинских сестер больше всего. Медицинская сестра- это самая главная профессия в медицине, потому что медицинских сестёр, средних медицинских работников больше всего. Мы больше всего общаемся с пациентами. Практически весь процесс лечения проходит с медицинской сестрой».

Но, несмотря на высокие показатели, дефицит среднего персонала в организации всё же остаётся. Преодолеть кадровый голод – задача новых мер поддержки, благодаря которым молодые специалисты будут охотнее идти в профессию.

Татьяна Мельникова, главная медицинская сестра МОКБ им. П.А. Баяндина: «Молодые специалисты, которые приходят к нам на работу, сразу получают все «полярки», сразу получают шесть окладов. Первую зарплату они получают шесть окладов, как материальную помощь. Некоторые учреждения, как и мы, оказывают единовременную выплату при трудоустройстве.  Сейчас правительство Мурманской области также оплачивает аренду жилья тем молодым специалистам, у кого его нет, в размере 25 тысяч рублей».

Но всё же главной мотивацией для работы остаётся помощь людям, считают опытные медсёстры. Ведь только искренне любя своё дело можно добиться высоких результатов. 

Евгений Жукова, медицинская сестра отделения реанимации №2 МОКБ им. П.А. Баяндина: «В МОКБ я попала давно, с 2016 года я работала санитаркой. Потом я решила подняться по карьерной лестнице, приобрести новый опыт, стать медсестрой».

Ульяна Иванишина, медицинская сестра отделения реанимации №2 МОКБ им. П.А. Баяндина: «Выбрала медицину, потому что, наверное, хотелось помогать людям, чтобы им становилось легче, чтобы они были здоровые. Медицина - главное в нашей жизни».

Каждое отделение отличается спектром функций. Молодые специалисты сталкиваются со многими трудностями в первое время работы. Но чтобы оказать им моральную поддержку и направить их в нужное русло, в дело вступают старшие.

Наталья Куликова, старшая медицинская сестра отделения реанимации №2 МОКБ им. П.А. Баяндина: «Наставничество у нас никогда не прекращалось. Оно, как и было, так и продолжается. Единственное, что оно приобрело более профессиональную форму. Из коллектива выбирается сотрудник, который отработал много лет, имеет категорию, большой стаж и опыт. Он делится с молодым специалистом своими знаниями. Молодой специалист прикрепляется к наставнику и в течение нескольких месяцев они ведут совместную работу».

В преддверии Международного дня медицинских сестёр в Мурманской областной больнице наградили почётных и молодых работников грамотами и памятными подарками за вклад в развитие здравоохранения.

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