12 мая свой профессиональный праздник отмечают медсёстры

Наравне с врачами они ежедневно оказывают помощь и сохраняют жизни многим пациентам.

Современные технологии не стоят на месте – постоянно появляются новые приборы, способные работать вместо человека, но даже самые передовые из них не смогут заменить заботливые руки медсестер. Каждый день они буквально находятся на передовой, вместе с врачами борясь за жизни и здоровье своих пациентов. При этом, не переставая учиться.

Людмила Рушечникова, врио главной медицинской сестры МОКБ им. П.А. Баяндина: «Сестры должны быть подготовлены, обучены. Они же правая рука в операции, помощники хирурга. Без сестёр не обойтись. Больница держится на сёстрах!».

В Мурманской областной больнице трудятся более 600 медицинских сестёр. И во всем учреждении не найдётся отделения, в котором их труд не был бы важен и нужен. Например, при эндоваскулярных методах лечения медсёстры помогают хирургам вводить в пациента инструмент, с помощью которого выполняется операция.

Но профессиональные умения – лишь половина успеха. Самое главное в работе медсестёр – сострадание к пациенту и искреннее желание помочь.

Елена Сухочева работает в Мурманской областной больнице 34 года. За это время спасла множество пациентов, помогала им в самых сложных случаях. Говорит, что без внимания и заботы медсестёр лечение было бы затянуто и неэффективно.

Елена Сухочева, старшая медицинская сестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения МОКБ им. П.А. Баяндина: «Каждый врач прекрасно понимает, что без сестры ему будет тяжело и даже в некоторой степени невозможно. Например, если взять работу любой постовой сестры. Врач сделал назначение, ну, и скажем так, больше он пациента практически не видит, днём поговорил и ушел. А медсёстры находятся с пациентом круглые сутки, день и ночь».

Вот и сейчас им, конечно, не до праздника — медсёстры продолжают работать, ухаживать за пациентами, приободрять и тысячам людей давать веру в победу над болезнью. Говорить им спасибо можно и нужно каждый день.