12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, всё мировое медицинское сообщество празднует День медсестры

Профессия медицинской сестры сложная, подходит далеко не всем. Помимо основных обязанностей сёстрам регулярно приходится проявлять и милосердие, и терпение, и выдержку, ведь работать приходится с самыми разными людьми. Например, Ольга Скачилова отдала своему делу 30 лет, работу свою она любит до сих пор. Как утверждает Ольга Германовна, в профессию её привёл случай. Отработав полтора года в регистратуре, она заинтересовалась медициной, после чего поступила и окончила медучилище с красным дипломом.

Ольга Скачилова, старшая медицинская сестра Централизованного стерилизационного отделения ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «В медицине есть люди, хорошо выполняющие свою работу и только. И есть профессионалы, которые понимают для чего они работают, с какой целью. Без любви к людям и медицине – в медицине делать нечего».

Как отметили представители областной больницы, сейчас среди сестёр много тех, кто пришёл в профессию после 40 лет, нашёл себя здесь – таких сотрудников любят и ценят. В учреждении ежедневно трудится около 600 медсестёр. Конечно, рук хватает не всегда, да и на хрупких сестринских плечах держится слишком многое. Самое сложное в их профессии – это не поддаваться лишним эмоциям, сохраняя профессионализм, ясность мышления и известную долю человечности.

Татьяна Мельникова, главная медицинская сестра ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «Не секрет, что большинство медицинских сестёр – это всё таки женщины. Когда мы эмоционально включаемся в пациента, в его проблемы, когда мы хотим оказать ему помощь, когда мы приходим домой – это очень тяжело, конечно, ещё и дома тоже - семья, дети. Тут тоже надо выложиться эмоционально, поэтому, в этом плане, профессия сложная».

Поздравить медсестёр областной больницы приехали и представители власти. Глава региона вместе с министром здравоохранения подарили заслуженным работникам цветы и памятные грамоты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наши медсёстры ко всем, независимо от состояния здоровья и от поведения, очень нежно и трепетно относятся. Это очень важно. И второе, делают это всё профессионально. У нас более 4 тысяч медсестёр работает в наших учреждениях».

Невозможно переоценить сестринский вклад в дело спасения человеческих жизней, ведь без их квалифицированной помощи врач, буквально, как «без рук».