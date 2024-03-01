12 строчка: ХК «Мурман» завершает серию игр в чемпионате России по хоккею с мячом

ХК «Мурман» сошёлся на домашнем поле с одним из лидеров чемпионата России по хоккею с мячом - командой «Динамо» из Москвы.

На радость болельщикам обошлось без разгромного поражения нашей команды.

Напомним, прошлую выездную встречу против «Мурмана» москвичи завершили со счётом 16:3. В этот раз стены и болельщики помогали. Тем не мнее матч завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

Отметим, что победу команда «Динамо» закрепила только под занавес встречи.

Для заполярных хоккеистов на этом завершилось выступление в чемпионате России, они заняли 12 строчку в турнирной таблице.

Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «Хотелось бы выше подняться…».