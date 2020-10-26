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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.20 19:30

12 тысяч морских миль и 8 арктических морей «Ильи Муромца»

Ледокол «Илья Муромец», на борту которого работала комплексная экспедиция Северного флота и русского географического общества,  вернулся в Североморск. Судно прошло около 12 тысяч морских миль в акватории 8 арктических морей. Экспедиционным отрядом было совершено 33 высадки на острова и континентальное побережье, собрано 125 исторических артефактов.

Ледокол «Илья Муромец» Северного флота на несколько месяцев стал фактически научно-исследовательской базой. Экипажу судна - военным, учёным, представителям Русского географического общества предстояло пройти тысячи морских миль по Севморпути до Чукотки, и не просто преодолеть это расстояние, а вести исследовательскую работу, изучать рельеф морского дна, наносить на карты новые острова, искать следы первых покорителей Арктики.

Арктика – суровый регион, даже летом здесь большую часть дня над головой висят свинцовые тучи, дует пронизывающий ветер. Не исключение и самый северный порт. В Диксон, даже есть свой аэропорт, гостей до того, как взлётно-посадочную полосу не закрыли, встречал побитый временем портрет Ильича. Здесь много военных памятников, а пейзажи с некоторыми из них напоминают сцены из кинофильма «Звёздные войны».

Следы людей – будь то станции или зимовки, продовольственные депо, склады или неказистые домики, сохранились только благодаря климату  и невозможности добраться до этих мест исследователям-любителям. 

Обратите внимание ученики экспедиции у этого памятника-маяка стоят не только с флагами, но и оружием за спиной. Оно необходимо не для того, чтобы отбиваться от призраков.  Арктика – место обитания белых медведей, смертельно опасных для человека.

Факторам глобального потепления и животным в экспедиции так же уделили немало внимания. Чего только стоят вот эти кадры. Смелости  фотографа, который так близко подобрался к моржам, можно только позавидовать, ведь эти млекопитающие не безобидные котики.

Если коротко подвести итоги экспедиции, начавшейся  ещё в августе, то её участниками выполнена колоссальная работа.

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