День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.06.25 19:30
12 выпускников Мурманской области сдали первые единые государственные экзамены на 100 баллов
Это в три раза больше по сравнению с результатами прошлого года.
Стали известны результаты первых государственных экзаменов. Каждый 4-й ученик, сдающий химию, получил 81 балл и выше. Большинство учеников перешагнули порог для поступления в вузы и получили от 61 балла и выше за экзамен по истории, химии и литературе.
А 12 учеников Мурманского политехнического лицея, международного лицея, гимназий №5, 8 и 10, школы №19 в Заполярном и оленегорской школы №4 сдали ЕГЭ с результатами в 100 баллов. 9 из них по химии, 3-е по литературе.
Остальные могут улучшить результат 3 и 4 июля, когда будет предоставлена возможность пересдать один предмет на выбор.
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