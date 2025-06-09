12 выпускников Мурманской области сдали первые единые государственные экзамены на 100 баллов

Это в три раза больше по сравнению с результатами прошлого года.

Стали известны результаты первых государственных экзаменов. Каждый 4-й ученик, сдающий химию, получил 81 балл и выше. Большинство учеников перешагнули порог для поступления в вузы и получили от 61 балла и выше за экзамен по истории, химии и литературе.

А 12 учеников Мурманского политехнического лицея, международного лицея, гимназий №5, 8 и 10, школы №19 в Заполярном и оленегорской школы №4 сдали ЕГЭ с результатами в 100 баллов. 9 из них по химии, 3-е по литературе.

Остальные могут улучшить результат 3 и 4 июля, когда будет предоставлена возможность пересдать один предмет на выбор.