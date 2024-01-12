12 январь отмечают День работника прокуратуры Российской Федерации

Для них эта дата не менее важна, чем красные дни в календаре. В профессиональный праздник сотрудники прокуратуры собираются вместе, чтобы подвести итоги и наградить отличившихся. Представители регионального ведомства - не исключение.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «В прошлом году мы рассмотрели порядка 15 тысяч обращений граждан, в рамках рассмотрения которых было выявлено и устранено свыше 5,5 тысячи нарушений закона. Погашена задолженность по заработной плате в сумме более 150 миллионов рублей. Восстановлены права 1100 работников. По требованиям прокуроров в связи с ненадлежащим оказанием жилищно-коммунальных услуг был произведён перерасчёт почти 30 тысячам жителям Кольского Заполярья. Уделяется внимание вопросам защиты социально уязвимых граждан, прежде всего, инвалидам».

В пользу инвалидов было взыскано более 15 миллионов рублей, которые они могли потратить на покупку технических средств реабилитации. Кроме этого, продолжается борьба с коррупцией, к различным мерам ответственности привлечены около 400 чиновников. При этом ведётся активная совместная работа органов власти, прокуроров и правоохранительных ведомств. Цели на 2024 год не менее важные.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «Больше внимания с учётом нынешней ситуации уделяется вопросам соблюдения прав участников СВО и защита их семей. Важный вопрос в сфере оборонной промышленности - здесь надзор безусловно усилим».

В торжественной обстановке сотрудников прокуратуры поздравили первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Отличившихся сотрудников наградили медалями, а ветеранам вручили благодарственными письма и подарки.