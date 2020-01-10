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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.20 19:30

12 января мурманчане впервые после полярной ночи снова увидят Солнце

Первый рассвет после полярной ночи традиционно многие из горожан будут встречать на Солнечной горке в веселой дружеской атмосфере.

Традиция встречать первый восход солнца зародилась в далеком 2007 году. Её придумал мурманчанин Александр Пюсеп. А с 2014 года организацией акции «Первый рассвет» занимается администрация города. Для всех гостей подготовлена развлекательная программа и горячий морошковый чай с угощениями. Добраться до места встречи можно на автобусах.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска: «От остановки общественного транспорта «Автопарк»  будут курсировать два автобуса, начиная с 11.00 до 12.15. На них можно будет добраться  до базы «Кречет», а потом пешком подняться на Солнечную горку».

Татьяна Вадимовна призналась, что и сама каждый год встречает солнце вместе с мурманчанами на сопке. Конечно, не всегда погода позволяет увидеть его. Но атмосфера праздника и долгожданной встречи с небесным светилом дарит незабываемые эмоции.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Если сравнить в течение нескольких лет, какое количество северян принимает в акции, то если в начале это было около 50 человек, а  теперь больше 500. Учитывая, что в воскресный день у людей будет больше свободного времени, мы предполагаем, что участников акции станет ещё больше».

Предварительный прогноз погоды на первый рассвет пока не радует:  ожидается облачная погода с температурой воздуха до -7 градусов. В этом году первый восход солнца мурманчане будут наблюдать 12 января в 12 часов 29 минут. А заход солнца произойдёт уже в 13 часов 23 минуты. Продолжительность светового дня составит 54 минуты.

 

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