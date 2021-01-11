12 января работники прокуратуры отмечают профессиональный праздник

Работе надзорного органа на телеканале «Арктик-ТВ» будет показан новый выпуск передачи «Рамки закона», в которой примет участие Юрий Кочевинов, прокурор Первомайского административного округа г. Мурманска.

Смотрите программу в эфире нашей редакции во вторник, 12 января, в 20.00 и на сайте телекомпании «Арктик-ТВ».