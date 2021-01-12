12 января в России чествуют работников прокуратуры

Люди этой профессии ежедневно следят за соблюдением законодательства, прав и свобод человека. Сегодня лучшие сотрудники получили заслуженные награды из рук руководителя ведомства.

В 2020 году основным направлением работы органов прокуратуры стала защита социальных права граждан. Немало обращений было связано с нарушением выплаты зарплат и иных полагающихся гражданам средств. Также сотрудники прокуратуры часто разбирались с вопросами трудового права и проблемами безработных.

Сергей Швецов, исполняющий обязанности прокурора Мурманской области: «Почти 220 млн рублей долгов по зарплате было взыскано. Были обеспечены своевременные выплаты в полном объёме и устранение нарушений при выплате медикам ковидных требований».

При этом, помощь гражданам и юрлицам всё это время осуществлялась бесперебойно, несмотря на пандемию. По признанию сотрудников прокуратуры, введенные ограничения несколько усложняли процесс работы. Но служба, есть служба.

Сергей Швецов, исполняющий обязанности прокурора Мурманской области: «Разрешите в наш праздник поздравить наших коллег, дорогих ветеранов. На следующий год у нас круглая дата. Желаю всем здоровья, здоровья и ещё раз здоровья, вам и вашим близким».

Сегодня сотрудники прокуратуры также услышали поздравления Президента России и других важных лиц. А губернатор Мурманской области лично приехал в региональное ведомство, чтобы вручить руководителю Сергею Швецову памятный знак.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Спасибо огромное всему огромному коллективу за принципиальную позицию. За активную работу. Активную и конструктивную по выявлению тех недостатков, которые есть, за своевременное реагирование. И конечно, по такой щепетильной работе по защите прав простых граждан, жителей Мурманской области».

На торжественной церемонии, которая проводилась с соблюдением санитарных правил, 13 работникам и 4 ветеранам вручили награды Генерального прокурора России за безупречную службу и примерное исполнение обязанностей.