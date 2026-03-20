120-ю годовщину со дня образования подводного флота отметили в столице подводных сил Заполярья – Гаджиево

В городе морской доблести прошёл митинг, а закончился вечер творческим поздравлением моряков-подводников и их семей – перед ними выступил прославленный Ансамбль песни и пляски Северного флота.

Парадное шествие возглавляют подводники гаджиевской дивизии, расчёты следуют мимо трибуны. Далее маршируют представители подплавов Заозерска и Видяево. Для Гаджиево построение традиция, каждый год моряки-подводники с этого начинают свой профессиональный праздник.

В этом году впервые к шествию присоединились военнослужащие из соседних ЗАТО. В честь круглой даты поздравить последователей легендарного подводника Героя Советского Союза Магомета Гаджиева прибыли делегаты из солнечного Дагестана.