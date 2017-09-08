1200 баллонов краски потребовалось для того, чтобы стихи «напечатать» на стене

Руководители Мурманска и предприятие «Атомфлот» наградили художников, принявших участие в создании граффити композиции на подпорной стене по улице Папанина. Чтобы создать масштабный арт-объект, мастерам понадобилось 1200 баллонов краски. Оценить работу уличных художников теперь может любой житель областного центра. С теми, кто создавал картину под открытым небом, пообщалась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Уличный художник и поэт Даниил Линкевич подарил подпорной стене на улице Папанина стихи собственного сочинения. Лирика, оформленная в визуальном полотне, стала частью огромного граффити-панно, над которым мастера трудились больше месяца. Сейчас Даниил наносит на буквы окантовку, придаёт объём. По словам автора сюжета, работать над произведением можно бесконечно.

- На самом деле, здесь многое можно усложнять и дальше, - говорит Даниил Линкевич, уличный художник. - Совершенству нет придела. Здесь множество деталей, которые можно оттачивать.

Каждый из рисунков - это ода Мурманску. На рисунке морская тематика причудливо перекликается с достопримечательностями, которые вписаны в мифическое пространство фантазий авторов. А в центре композиции ледокол, который ровно 40 лет назад покорил Северный полюс.

- Безусловно, мне всё понравилось, - говорит Мустафа Кашка, первый заместитель генерального директора и главный инженер ФГУП «Атомфлот». - Моё мнение, здесь, напротив, должно быть видовое кафе, чтобы горожане могли бы сидеть в нём и любоваться этим рисунком.

Сочетание цветных и монохромных рисунков - это не ошибка или наброски, как некоторые могут подумать, а творческая задумка, чтобы каждое граффити от разных авторов смотрелось и как одно целое, и в тоже время, как самодостаточные произведения. «Здесь происходит своеобразный отбор, - говорит Роман Лесков, оператор проекта. - Ребята знают, кто придёт сюда рисовать, а они между собой знакомы, то большая вероятность, что у команды получится действительно классно.

Как говорят уличные художники, в городе ещё многом мест, где можно организовать площадки для таких арт-объектов. Украсить пустующие трансформаторные, подпорные стены, но главное, сделать это легально, чтобы к любителям уличного искусства не было претензий.

Андрей Сысоев пригласил художников в администрацию, чтобы определить подобные улице Папанина места для новых и действительно впечатляющих произведений.