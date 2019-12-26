1200 юных северян посещают городские оздоровительные лагеря

Более 1200 юных северян проводят новогодние каникулы не только весело, но и с пользой, в том числе, для собственного здоровья. Городские оздоровительные лагеря активно работают во всех округах областного центра. В гости к маленьким северянам приехал глава города Андрей Сысоев.

Программа у ребят, отдыхающих в городских зимних оздоровительных лагерях, настолько насыщенная, что расписана по минутам. Здесь предусмотрено всё - от развивающих и культурных программ до оздоровительных процедур и активного отдыха.

Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания комитета по образованию администрации города Мурманска: «Какой день проходят мероприятия в мурманских оздоровительных лагерях. 1200 детишек посещают городские оздоровительные лагеря, которые работают в двух районах города. Программа замечательная: дети ходят в кино, в библиотеки, в филармонию, много игр на воздухе, спортивные мероприятия. Интересная познавательная, развлекательная и различные игровые программы».

Отдельное внимание уделено питанию. Оно здесь двухразовое. Рацион формируется не только с точки зрения вкуса, но и пользы – содержит необходимый суточный запас витаминов и микроэлементов. Овощам и сезонным фруктам – особое место. Столовая – обязательный объект, который в рамках своего визита посетил Андрей Сысоев.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Вижу, что дети довольны, они заняты, они сыты, ухоженные и под вниманием неусыпным. А это очень важно. Самое интересно, что много лет подряд мы не поднимаем цену в такой услуге. Всего 50 рублей в день, за ту неделю».

95 маленьких мурманчан проводят каникулы в оздоровительных лагерях на базе санаториев Мурманской области. Особо отличившиеся в учебе и спорте школьники получили возможность поехать на экскурсию в Санкт-Петербург.