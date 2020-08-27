12:3 – финальная победа североморской команды в Дудинке

В Дудинке, куда больше недели дней назад прибыли корабли арктической группировки Северного флота, состоялся финал хоккейного турнира на «Кубок Северных городов». На лёд вышли команды города Североморска – главной базы Северного флота и Норильска.

Другие участники - сборные Дудинки и Талнаха выбыли из борьбы за кубок на первом этапе соревнований и разыграли между собой третье место.

Первый период финальной игры команды завершили с равным счётом 1:1. Во второй двадцатиминутке североморцы обошли соперников, забив 5 голов, на которые норильчане ответили только одной шайбой. В третьем периоде команда из флотской столицы Кольского полуострова закрепила успех. После финальной сирены на табло горел счёт 12:3 – самый крупный на турнире.

В общей сложности флотские хоккеисты забили в ворота соперников 25 шайб, а пропустили только 5. Это был лучший показатель команды Северного флота за всё время участия в Кубке Северных городов на Таймыре.