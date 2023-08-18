12:3! ХК «Мурман» наконец-то порадовал болельщиков победой

Напомним, команда выступает на Кубке России по хоккею с мячом, все прошлые матчи для Заполярных спортсменов окончились поражением.

Стоит отметить, что в этот раз соперником «Мурмана» стала кировская «Родина», которая считается аутсайдером турнирной таблицы.

Возможно, поэтому заполярные хоккеисты поставили рекорд и за первые 10 минут забросили пять мячей.

Встреча закончилась убедительной победой «Мурмана», итоговый счёт на табло 12:3.

Следующий матч состоится 19 августа, на лёд наши выйдут против казанского «Ак-Барс - Динамо». Трансляция игры будет доступна в официальной группе заполярного клуба.