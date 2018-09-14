124 курсантов Мурманского Нахимовского училища сдали норму ГТО

В торжественной обстановке отличившимся спортсменам вручили знаки отличия.

В марте этого года нахимовцы 1, 2 и 3 курсов сдавали нормативы по стрельбе, подтягиванию на перекладине, отжиманиям и другим спортивным упражнениям системы ГТО. Из всех участников 124 курсанта смогли сдать на разряды и только 30 получили золотой знак отличия. Сегодня им вручают заветные награды.

- Почти 30 нахимовцев выполнили одно из самых главных требований, которые предъявляются будущему офицеру. Они действительно готовы к труду и обороне! – отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Оборона - главное слово для будущих военных. Сегодняшнее построение всего училища для того, чтобы показать героев и поставить задачу для остальных, к чему стремиться.

К таким результатам ребята шли весь учебный год: занимались не только в рамках учебной программы, но и в секциях и даже индивидуально. Ведь каждый нахимовец - будущий офицер, а значит, априори должен стремиться к самосовершенствованию и с ранних лет работать над собой.

Кроме того, с этого года каждый такой значок добавляет несколько баллов при поступлении в военный вуз, так что теперь интерес к сдаче нормативов ГТО только возрастает. И всё же учёба в Нахимовке и без того - дело непростое. Ребята изучают не только школьную программу, но и тонкости военного дела. Но спорт никто из них не забывает.

Все ребята, которые сдали нормативы ГТО, получили свои значки из рук начальника училища и главы администрации города. После торжественной линейки будущие офицеры смогут отправиться на выходные домой к своим семьям, чтобы в домашней обстановке отметить свою первую награду.