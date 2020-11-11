124 миллиона рублей поступило в Мурманскую область из федерального бюджета на борьбу с пандемией

Дотация предоставлена на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 29 октября и поручений заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

Эти деньги будут потрачены, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты, тесты на COVID-19, транспортное обслуживание пациентов и медицинских работников, укрепление материально-технической базы медицинских организаций.