125 грамм, которые спасали жизнь

Методисты Центра культуры «Север» посетили филиал Мурманского строительного колледжа в Полярном с тематической программой о блокадном Ленинграде.

Сколько нужно человеку для счастья? Золота, денег, богатств… 125 грамм хлеба в день – вот и вся пайка на голодного блокадника в годы осады города захватчиками. 125 грамм для того, чтобы пока во рту тают зачерствевшие крошки, чувствовать себя живым. Об этом студентам строительного колледжа рассказали методисты Центра культуры «Север» Полярного.

Талоны на хлеб стали настоящим символом стойкости и героизма ленинградцев. Для наглядности студентам даже выдали положенную жителям города на Неве во время блокады норму чёрного хлеба.

Анастасия Гросс, студентка филиала Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота, г. Полярный: «Сегодня мы узнали много фактов о героизме ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Становится страшно, когда понимаешь насколько мала суточная норма выдачи хлеба, это очень мало».