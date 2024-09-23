125-летие со дня образования отметил Полярный - город воинской славы

Город воинской славы, колыбель Северного флота Александровск-Полярный, основанный в царское время, отметил 125-летие со дня образования. Как и полагается в день рождения – подарки и поздравления.

Валентин Иванишкин с нежностью вспоминает родные места, в которых прошло его счастливое детство. Помнит, конечно, о лихих и голодных 90-х. Впрочем, как и сегодня, лучшее – это живущие в Полярном люди – отзывчивые и добрые. Северянин к городу прирос корнями: здесь вырастил детей, а в прошлом году правнук Валентина Тимофеевича пошёл в 1-й класс полярнинской школы.

Валентин Иванишкин, почётный житель Полярного: «Мы практически всё летом пропадали на стадионе, зимой – на катке. Как сказать? Это моя жизнь! Вот что такое для меня Полярный».

Полярнинцев, как и Валентин Иванишкин, носящих звание «Почётный житель», стало больше. Главный хранитель историко-краеведческого музея и коренной житель города воинской славы самым любимым местом считает учреждение, в котором работает долгие годы, постоянно получая новые знания, сохраняя их и предавая растущему поколению юных александровцев.

Олег Вербин, почётный житель ЗАТО Александровск: «Знаете, я лучше расскажу о тех местах, которые не меняются. Этим они и интересны. На подплаве (когда удается там бывать) есть определенные склады (о которых нельзя говорить, где они находятся). Они как были во время войны, такими и остались. Иногда их красят, но там я улавливаю дух военного Полярного, мне там нравится ходить».

Нагрудный знак почётному гражданину вручили в рамках праздника, посвящённого 125-летию со дня образования города воинской славы.

Александровск-Полярный становился и продолжает быть кузницей военных кадров, так, например, служил здесь и вице-спикер Мурманской областной Думы.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я благодарен Полярному за всё. Он дал много - это половина моей жизни, если по годам. Это лучшие годы моей жизни».

Особенные страницы Полярного – это военные годы. Город был частично уничтожен и восставал, словно Феникс из пепла, благодаря непоколебимости своих жителей. Эта стойкость передаётся через поколения, уверен губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Возвращаясь к истории зарождения города, принятию правильных управленческих решений, к подвигам тех, кто его строил, развивал, мы сегодня в долгу перед теми поколениями, по большому счёту, лечим болезни тяжёлого периода нашей страны. Возрождаем город, приводим в порядок, реализуя программу реновации ЗАТО, которую поддержал наш президент В.В. Путин».

За вклад в развитие города и его будущего поколения отметили специалистов города из сфер судоремонта, образования, культуры, спорта и работы с молодёжью.

Наталья Вахрушева, специалист Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск: «Самая большая сложность в работе с молодёжью – это зацепить их, увлечь чем-то, чтобы они не покидали наши маленькие города, не уезжали в большие. Для этого нужно развивать наши города. Сейчас всё для этого есть, чему мы безмерно рады «.

Это, конечно, далеко не все подарки ко Дню города. Издание книг к юбилеям – одна из традиций библиотечной системы, красочные экземпляры об истории Гаджиево, Снежногорска, Полярного и Оленьей Губы уже заняли достойное место в коллекциях учреждений ЗАТО.

Анна Петрушенко, заместитель директора по основной деятельности ЦБС ЗАТО Александровск: «Когда вышли все исторические книги, мы решили, что нужно что-то новое и для детей. Так появилась к юбилею Гаджиево энциклопедия «Город морской доблести». И теперь у нас уже получается серия – «Город воинской славы».

По страницам энциклопедии экскурсии проведёт мальчик Якорек – дизайн и персонажей разрабатывали сами библиотекари, в конце каждого раздела читатель сможет пройти викторину для закрепления полученного материала. Серия, конечно, ограничена, получить экземпляр смогут лишь самые активные посетители библиотеки Полярного, однако, в качестве подарка все учреждения города воинской славы – детские сады, школы, центры культуры и дополнительного образования, а также 10-й судоремонтный завод получили энциклопедию для пополнения своих книжных полок уникальным изданием.