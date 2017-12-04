126 неизвестных солдат под одной плитой

3 декабря - День памяти неизвестного солдата появился в календаре знаковых дат нашей страны два года назад по указу президента России. Память безымянных героев Великой Отечественной войны почтили и в ЗАТО Александровск.

Памятный знак на выезде из Полярного появился в 1993 году. Итог полевого сезона, в ходе которого поисковикам удалось разыскать более сотни останков красноармейцев и краснофлотцев.

В начале войны в главной флотской базе был сформирован десантный отряд. Более месяца бойцы сдерживали дивизию гитлеровцев, наступающую в наш регион. В местах особенно жарких схваток и были найдены останки. Безымянные. Решили их захоронить тут же, в городе, из которого они ушли в бой.

Шефство над мемориалом взяли воины ПВО. В этом году в почётном строю вместе с ними поисковики и юнармейцы. Под плитой 126 неизвестных солдат.