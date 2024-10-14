128 лет отметил жилой район Росляково

В день 128-летия Росляково, одного из старейших районов Мурманска, перед участниками праздника выступили артисты и городские самодеятельные коллективы, а также участники известной барабанной школы «DrumTamTam».

В центре праздника - Дом культуры «Судоремонтник», территория которого стала площадкой для уличного концерта.

- В своём родном районе мне больше всего нравится проводить свободное время с друзьями и играть в футбол.

- Люблю свою школу, свой район.

- Уютный и маленький район, где всё рядом, всё под боком: школы, садики, развивашки разные для детей. Всё, что нужно, есть и для взрослых, и для ребёнка.

Юлия Лохматова, методист Дома культуры «Судоремонтник»: «Росляково на наших глазах преображается, растёт, развивается, наполняется людьми. Людьми разными - творческими, инициативными, трудолюбивыми. Мы здесь растём, живём, мечтаем».

А какой праздник обходится без ярмарки?! Здесь развернули ряды с сувенирами и угощениями. Также можно было принять участие в играх и получить за это призы.

Владислав: «Я сегодня пинал мяч в ворота».

Тебе дали приз за это?

– Да, мне дали «сударик». Если у меня ещё три таких будет, тогда я смогу их обменять в палатке на приз.

Игры были рассчитаны и на взрослых, и на самых маленьких участников события.

Лайф:

Праздник обзавелся даже собственной валютой, которую можно было получить за победу в играх, а потом обменять на приз.

А в завершение тождественного события гостей ждала праздничная дискотека.